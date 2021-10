Hamburg Hoheluft-Ost : Mann stürzt mit E-Bike in Isebekkanal – mutiger Passant springt hinterher

Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er war zuvor mit seinem E-Bike einen Hang hinabgerutscht und in den Kanal gestürzt.

Hamburg | Ein beherzter Augenzeuge hat am Sonnabendmittag einen verunglückten Radfahrer aus dem Isebekkanal in Hamburg Hoheluft-Ost gerettet. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann war ersten Erkenntnissen nach am Lehmweg plötzlich mit seinem E-Bike abgerutscht und einen steilen Abhang hinuntergestürzt. Sein Sturz endete im Kanal. Der Fahrra...

