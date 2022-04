Feuerwehren im Einsatz : Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Hamburger Mehrfamilienhaus

Ein Mann wurde aus dem Feuer gerettet, er erlag jedoch seinen Verletzungen. Die übrigen Bewohner müssen nun um ihren Wohnsitz bangen, denn ob das Haus noch bewohnbar ist, muss derzeit geprüft werden.

Hamburg | Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Rotherbaum ist in der Nacht zum Dienstag ein Mann gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Person aus dem brennenden Haus gerettet und reanimiert, starb jedoch kurze Zeit später. Die Identität des Toten ist laut Polizei noch nicht geklärt, vermutlich handele es sich um einen Mieter des Hause...

