Streit in Hamburg-Eidelstedt : Mann sticht 33-Jährigem bei Geburtstagsfeier mit Messer in die Hüfte

Warum der Konflikt am Samstagabend eskalierte, ist aktuell noch unklar.

Hamburg | Bei einer Auseinandersetzung in Hamburg-Eidelstedt hat ein Mann in der Nacht zu Sonntag einem 33-Jährigen eine Stichverletzung im Hüftbereich zugefügt. Nach Angaben von Feuerwehr und Polizei kam der Verletzte in ein Krankenhaus. Der Anlass des Streits war zunächst unklar. Weitere Informationen zu dem Vorfall gab es am Morgen noch nicht. ...

