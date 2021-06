Unfall in Hamburg : Mann klettert über Zaun in Jenischpark – Metallspitze bohrt sich in Oberschenkel

Der Mann war beim Überklettern eines Zaunes abgerutscht – mit schmerzhaften Folgen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Hamburg | Beim Überklettern eines Metallzaunes hat sich die Spitze in den Oberschenkel eines Mannes gebohrt. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, war der etwa 40 Jahre alte Mann am Dienstag abgerutscht, während er über den Zaun am Jenischpark in Hamburg-Nienstedten kletterte. Die Spitze des 1,20 m hohen Zauns habe sich dann etwa fünf Zentimeter tief in sein...

