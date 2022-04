Gewalttat in Hamburg : Messerattacke in Bahrenfeld: Mann verletzt Ehefrau und Tochter

Der Täter soll seine beiden Opfer mit der Klinge verletzt haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest.

Hamburg | Nach Angaben der Polizei soll ein Mann am Dienstagnachmittag seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Hamburg-Bahrenfeld mit einem Messer attackiert haben. Sowohl die Frau als auch die ebenfalls anwesende Tochter erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei nahm den Angreifer vorläufig fest. Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft haben die ...

