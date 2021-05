Hamburg : Mann bei Feuer in Barmbek-Süd schwer verletzt

Die Feuerwehr rettete den Mann aus seiner Wohnung im siebten Obergeschoss. Er kam in ein Krankenhaus.

Hamburg | Bei einem Brand in einer Wohnung im Hamburger Stadtteil Barmbek-Süd ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, brannte am frühen Donnerstagmorgen die Küchenzeile in der Wohnung im siebten Obergeschoss. Demnach retteten die Einsatzkräfte den schwer verletzten Mann aus der Wohnung und evakuierten die Nachbarwohnung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.