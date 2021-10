Hamburg-Wilhelmsburg : Mann bedroht Passanten mit Teppichmesser und greift Polizisten an

In der S-Bahn warf der alkoholisierte Mann auch noch eine Flasche nach einem Fahrgast. Er wurde in Gewahrsam genommen, wo er weiter randalierte.

Hamburg | Ein 20 Jahre alter Mann hat am späten Samstagabend im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg an einem S-Bahnsteig Passanten mit einem Cuttermesser bedroht und später Polizeibeamte angegriffen. Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, wurde dabei offenbar ein Beamter an Knie und Handgelenk verletzt. Der Mann stieg vom Bahnsteig in eine S-Bahn, wo er we...

