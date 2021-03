Drohende Trennung in Hamburg : Mann bedroht Partnerin in einer Flüchtlingsunterkunft mit Schusswaffe

Das SEK war am Donnerstagabend in der Hamburger Averhoffstraße im Einsatz.

Hamburg | Am Donnerstagabend hat das SEK in der Hamburger Averhoffstraße nach einer Bedrohungslage in einer Flüchtlingsunterkunft einen jungen Mann überwältigt. Dieser soll seine Lebensgefährtin mit einer Schusswaffe bedroht haben, weil die Frau sich von ihm trennen wollte. Der Mann wurde festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht. ...

