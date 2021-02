Betrunken und Aggressiv : Messer in der Hand, aber keine Maske: Polizei verhaftet Mann am Hauptbahnhof

Ein 40-Jähriger fiel der Polizei auf, weil er keine Maske trug - als die Beamten ihn ansprachen, wurde er aggressiv.

Hamburg | Die Bundespolizei hat am Sonnabend einen 40-Jährigen Mann am Hamburger Hauptbahnhof verhaftet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet er ins Visier der Beamten, weil er keine Maske trug, sich anderen Personen näherte und lautstark herumbrüllte. Als...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.