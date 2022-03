In den Urlaub : Schulferien starten – Hamburg Airport rechnet mit erster Reisewelle

Viele suchen nach dem langen Winter den Weg in die Sonne. Die Verantwortlichen am Hamburger Flughafen rechnen mit bis zu 30.000 Reisenden pro Tag. Dies ist die erste Reisewelle des Jahres.

Hamburg | Der Hamburger Flughafen erwartet mit Beginn der Märzferien an diesem Samstag die erste Reisewelle des Jahres. Es sei davon auszugehen, dass es an einzelnen Tagen bis zu 30.000 an- und abreisende Fluggäste gebe, teilte der Airport am Donnerstag mit. Das entspreche im Wochendurchschnitt bis zu 58 Prozent der Passagierzahlen im Vor-Corona-Jahr 2019. Z...

