Fast sechs Promille : Notbremsung in Hamburg: Lokführer rettet Sturzbetrunkenem das Leben

Der Güterzug war auf der Bahnstrecke Lübeck-Hamburg unterwegs. Der Lokführer musste schnell reagieren, denn der Bremsweg war lang.

Hamburg | Ein Lokführer hat in Hamburg einem mit fast sechs Promille total betrunkenen Mann auf den Bahngleisen mit einer Notbremsung das Leben gerettet. Der 41 Jahre alte Lokführer fuhr am Sonntag mit einem Güterzug auf der Bahnstrecke Lübeck-Hamburg, als er den Mann in Höhe Rahlstedt sah und den Zug nach 500 Metern noch rechtzeitig stoppen konnte, wie die ...

