Hamburger Elbvororte : „Reiche enteignen“: Linke wollen in Blankenese demonstrieren

Ein Demoaufruf aus dem linken Spektrum sorgt für Besorgnis in den Hamburger Elbvororten.

Hamburg | Das Bündnis „Wer hat der gibt“ will am Sonnabend, 21. August, durch die Hamburger Nobelstadtteile Blankenese und Nienstedten ziehen, um die „Umverteilung von Reichtum“ zu fordern. Der Veranstalter erwartet 3000 Teilnehmer. „In keiner deutschen Stadt leben mehr Millionär*innen als in Hamburg“, heißt es im Aufruf. Und weiter: „In den reichen Elbvoror...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.