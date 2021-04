Selbsttest in Hamburg : Lieferdienst verspricht, Lebensmittel in zehn Minuten zu liefern – geht das?

Das Unternehmen ist mittlerweile in sechs Hamburger Stadtteilen tätig – ist der Lieferdienst wirklich so schnell?

Hamburg | Während man am Herd steht und die Zwiebeln für die Tomatensauce würfelt, fällt es einem ein. Keine Spaghetti mehr da und auch kein frisches Basilikum. Aber jetzt nochmal raus? Und das während der Corona-Pandemie? In solchen Situationen verspricht der Lieferdienst „Gorillas“ Abhilfe – zumindest schon in einigen wenigen ausgewählten Hamburger Stadtte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.