Musical-Premiere in Hamburg : Letzte Proben für „Die Eiskönigin“ mit Elsa und Anna

Auch der Charterfolg „Lass jetzt los“ („Let it go“) wird bei den Aufführungen zu hören sein – dazu kommen neue Songs. Die Premiere ist am 8. November im Stage Theater an der Elbe.

Hamburg | Der Kino-Welterfolg „Die Eiskönigin“ feiert am 8. November Musical-Premiere in Hamburg. Im Stage Theater an der Elbe laufen zur Zeit die letzten Proben für die Deutschland-Premiere. „Es geht um zwei starke Schwestern, die das Böse überwinden und deren Liebe dazu führt, dass am Ende das Glück in ihr Leben zurückkehrt“, sagte Musical-Produzentin Kerstin...

