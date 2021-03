Baustelle in Hamburg-Altona : Lessingtunnel wird am Wochenende in Richtung Osten gesperrt

Die Bahn baut Ampelanlagen und Verkehrsinseln wieder auf - der Tunnel Altona wird deshalb zur Einbahnstraße.

Hamburg | Der Lessingtunnel verbindet Altona-Nord und Ottensen nördlich des Bahnhofs Altona. Das Verkehrsnadelöhr wird am Wochenende in Richtung Osten gesperrt. Von Freitag, 5. März, 16 Uhr bis Sonntag, 7. März, 16 Uhr, ist die Durchfahrt von der Barnerstraße nach Altona-Nord nicht möglich. In die umgekehrte Richtung bleibt der Tunnel befahrbar. Grund für di...

