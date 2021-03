Weniger Auslastung wegen Corona : Wie leerstehende Büros und Parkhäuser in Hamburg zu Wohnungen werden

Über eine halbe Million Quadratmeter Bürofläche stehen leer. Warum sie nur selten in Wohnraum umgewandelt werden.

Hamburg | Ein leerstehendes Parkhaus in der Altstadt: darin entstehen bald 70 Mietwohnungen. Aus Büroräumen in Harvestehude wurden bereits schicke Eigentumswohnungen. Das Potenzial ist groß. Über eine halbe Million Quadratmeter Bürofläche stehen in Hamburg leer. Doch die vielen Möglichkeiten werden bislang kaum genutzt, um Wohnraum zu schaffen. Ein eigenes Fö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.