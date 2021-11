Hamburg-Jenfeld : Lebensgefährlicher Angriff auf 34-Jährigen – Kioskmitarbeiter in U-Haft

Nach einem Streit sollen zwei Männer den 34-Jährigen verfolgt und attackiert haben. Der Mann erlitt unter anderem lebensgefährliche Kopfverletzungen.

Hamburg | Vier Männer haben nach Überzeugung der Polizei in Hamburg-Jenfeld versucht, einen 34-Jährigen zu töten. Sie sollen vor zwei Wochen zum Teil mit Schlagwerkzeugen bewaffnet auf den Mann losgegangen sein und ihn auch dann noch massiv attackiert haben, als er bereits am Boden lag, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten. Die Gruppe habe erst von ihm...

