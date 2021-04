Hamburger Kitas im Notbetrieb : Landeselternausschuss fordert besseren Schutz von Kindern in der Pandemie

Teilweise setzen sich Kita-Leitungen über die Anweisungen der Behörden hinweg und verweigern die Notbetreuung.

Hamburg | Aus Anlass der Rückkehr der Hamburger Kitas in den erweiterten Notbetrieb fordert die Elternvertretung einen besseren Schutz der Kinder. Das Vorgehen in der Pandemie sei „beherrscht von Angst, Sorge und Unsicherheit“, teilte der Landeselternausschuss Kindertagesbetreuung Hamburg (LEA) am Dienstag mit und forderte einen „Diskurs auf Augenhöhe zwischen ...

