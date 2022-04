Hamburg-Bahrenfeld : Komplex aus Lagerhallen abgebrannt – Großeinsatz der Feuerwehr

Das Feuer bricht am späten Abend in einer Lagerhalle aus. Die Flammen im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld breiten sich zunächst aus. Die Löscharbeiten sind nicht ganz einfach.

Hamburg | Ein Großbrand hat einen Komplex von drei Lagerhallen in Hamburg-Bahrenfeld teilweise zerstört. Das Feuer sei am Mittwochabend in einer 20 mal 30 Meter großen Halle ausgebrochen, in der Holzpaletten gelagert wurden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag. Am Morgen waren die Einsatzkräfte noch immer mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, wie ein Po...

