Holz-Paletten darin gelagert : Lagerhalle brennt in Hamburg-Bahrenfeld – ein Wohnhaus wurde geräumt

Wegen der starken Rauchentwicklung in Bahrenfeld, Lurup, Eidelstedt und Schnelsen wurde eine Gefahrenmeldung herausgegeben.

Hamburg | In Hamburg-Bahrenfeld ist am späten Mittwochabend ein Feuer in einer 1000 Quadratmeter großen Lagerhalle ausgebrochen. In der Halle wurden Holz-Paletten aufbewahrt, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zu Donnerstag sagte. Feuerwehr ruft Großalarm aus Die Feuerwehr habe einen Großalarm ausgerufen. „In einer benachbarten Halle lagern Lacke u...

