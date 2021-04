Corona : Laborarzt über Schnelltests: „Wie ein Schwangerschaftstest mit Ohrschmalz“

Überall wird getestet. Ist das alles unproblematisch? Laborarzt Matthias Orth warnt vor einem falschen Sicherheitsgefühl.

Hamburg | Unternehmen sollen ihren Beschäftigten Corona-Schnelltests anbieten. Die Hamburger Behörden tun dies bereits für ihre Mitarbeiter. Daneben sprießen überall in der Stadt Schnelltest-Stationen aus dem Boden. Oder man kauft sich einfach einen Schnelltest in der Drogerie, Apotheke oder im Internet für zu Hause. Durchführbar für jeden und so einfa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.