Kunst zum Mitnehmen : Framespotting macht Hamburgs Straßen zur Galerie

Der 45-jährige Künstler aus Eimsbüttel will Menschen eine Freude machen und gleichzeitig seine Fotografien zeigen.

Hamburg | Ein Foto und zwei gerahmte Ecken – das ist Pauls Markenzeichen. Der Künstler macht ganz Hamburg zu seiner Galerie. Seine Werke sind überall in der Stadt zu finden, an Säulen, Hauswänden, Mäuerchen, Stromkästen und mehr. Das Besondere: Wer die Bilder entdeckt, darf sie einfach mitnehmen und ihnen ein neues Zuhause geben. Framespotting – also Rahmen ent...

