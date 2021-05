Kurioser Polizeieinsatz : Kuh aus Stormarn verwüstet Terrasse in Hamburg-Billstedt

Das Tier war von einer Weide in Havighorst entlaufen und wütete einen Kilometer weiter auf einer Hamburger Terrasse.

Hamburg | Eine ausgebüxte Kuh hat im Hamburger Stadtteil Billstedt auf einer Terrasse Chaos angerichtet, die Terrassenmöbel zerstört und Blumen zertrampelt. Nach einem „illegalen Grenzübertritt von Schleswig-Holstein“ sei die junge Kuh am Donnerstagnachmittag in der Großsiedlung Mümmelmannsberg unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. ...

