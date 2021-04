Zweifel an Corona-Massnahmen : Kubicki kritisiert Hamburger Ausgangsbeschränkung als lebensfremd

Der FDP-Bundesvize geht nicht davon aus, dass es auch in Schleswig-Holstein flächendeckende Ausgangssperren geben wird.

Hamburg | FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki hat die coronabedingte nächtliche Ausgangsbeschränkung in Hamburg als lebensfremd kritisiert. „Ich möchte mal sehen, was bei schönem Wetter passiert: Was sollen die Behörden denn machen, wenn am späten Abend noch Tausende Menschen am Elbstrand sitzen?“, sagte der Bundestagsvizepräsident dem Online-Portal „Abendblatt.de“...

