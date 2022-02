„Der Kriminalist“-Regisseur tot : Christian Görlitz stirbt im Alter von 77 Jahren

Sein Werk reicht von Fernsehkrimis bis zum Kinohit „Fleisch ist mein Gemüse“: Der Regisseur Christian Görlitz ist tot.

Hamburg | Er starb bereits am 10. Januar im Alter von 77 Jahren, wie die Filmproduktionsfirma Odeon Fiction am Montag mitteilte und Medienberichte bestätigte. Görlitz, geboren 1944 in Hamburg, drehte vor allem fürs Fernsehen, darunter die ZDF-Familienserie „Unsere Hagenbecks“ und Krimireihen wie „Anwalt Abel“, „Bella Block“ oder „Der Kriminalist“, aber auch ...

