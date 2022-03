Uniklinikum Eppendorf : Krebskranke Kinder aus der Ukraine erreichen Hamburg

Sie sind besonders bedauernswerte Opfer dieses Krieges: Krebskranke Kinder aus der Ukraine sind in Hamburg angekommen.

Hamburg | Für sie ist der Krieg in ihrer Heimat doppelt grausam: Sechs krebskranke Kinder aus der Ukraine sind in der Nacht zu Dienstag am Hamburger UKE eingetroffen. Gegen 4 Uhr erreichte eine Kolonne aus Rettungswagen und weiteren Einsatzfahrzeugen das Uniklinikum Eppendorf. An der dortigen Kinderklinik sollen die kleinen Patienten untersucht und über deren w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.