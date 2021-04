Festnahme in Hamburg : Krampfanfall im Streifenwagen: 58-Jähriger stirbt bei Vollstreckung eines Haftbefehls

Im Streifenwagen erlitt der Mann einen Krampfanfall. Er wurde unter Reanimationsmaßnahmen ins Krankenhaus gebracht.

Hamburg | Bei der Vollstreckung eines Haftbefehls erlitt ein 58-Jähriger am Donnerstag einen medizinischen Notfall. Der 58-Jährige wurde am Donnerstag an seiner Wohnanschrift festgenommen, da zwei Haftbefehle gegen ihn vorlagen. Als der Streifenwagen das Polizeikommissariat erreichte, erlitt der Mann einen Krampfanfall. Unter Reanimationsmaßnahmen wurde der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.