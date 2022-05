Tourismus-Highlight in Hamburg : Elphi-Plaza gegen Eintrittsgeld – Die Linke spricht von „Bruch eines Versprechens“

Die Plaza in der Elbphilharmonie ist eines der touristischen Highlights in Hamburg. Bislang konnte man den Blick von dort kostenlos genießen – die Pläne dieses bald zu ändern, treffen auf harte Kritik.

Hamburg | Für den Besuch der beliebten Aussichtsplattform in der Hamburger Elbphilharmonie könnte bald Eintritt fällig werden. Der Fokus der Betreibergesellschaft ELBG liege auf einer intensivierten kommerziellen Nutzung der Plaza, bis hin zur Prüfung eines Eintrittsgeldes, heißt es in einem Schreiben der Kulturbehörde an den Kulturausschuss der Bürgerschaft...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.