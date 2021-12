Kritik von CDU, Linken und AfD : Kontroverse zur Berliner Ampel in Hamburgischer Bürgerschaft

In Hamburg regieren SPD und Grüne seit Jahren zusammen. Auch im Bund soll das künftig so sein, dort aber auch zusammen mit der FDP. In der Hamburgischen Bürgerschaft sorgt das nicht durchweg für gute Stimmung.

Hamburg | SPD, Grüne und FDP in der Hamburgischen Bürgerschaft haben die Berliner Ampel und ihre Ziele als künftige Bundesregierung als Neuaufbruch nach langjährigem Stillstand gelobt. Heftige Kritik gab es am Mittwoch in der Aktuellen Stunde von CDU, Linken und AfD. Fahrlässiges Verhalten in der Pandemie CDU-Fraktionschef Dennis Thering warf der Ampel vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.