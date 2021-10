Drogenkriminalität in Hamburg : Polizei verhaftet Mann mit 40 Kugeln Kokain in St. Georg

Der Verdächtige hatte außerdem 500 Euro Dealgeld und drei Mobiltelefone bei sich. Im Schanzenpark erwischten Ermittler außerdem zwei Dealer beim Verkauf von Marihuana.

Hamburg | Die Hamburger Polizei hat am Montag drei mutmaßliche Drogendealer in Hamburg-St. Georg und Hamburg-Sternschanze festgenommen. Im Bereich Nagelsweg/Spaldingstraße war den Drogenfahndern ein Mann aufgefallen, der offenbar etwas im Erdreich an einem Gebüsch suchte. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, versuchte der Mann zu fliehen – ohne Erfolg....

