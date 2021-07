Nach nur sechs Jahren : Kohlekraftwerk Hamburg-Moorburg endgültig stillgelegt

Zehn Jahre Planungs- und Bauzeit, mehr als drei Milliarden Euro Kosten und jede Menge Ärger: Das Kraftwerk Moorburg stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Der Betreiber wird nun vom Bund entschädigt.

Hamburg | Nach nur gut einem Viertel der geplanten Laufzeit ist Schluss. Statt 2038 gehen beim jahrelang umstrittenen Kohlekraftwerk Hamburg-Moorburg schon am Mittwoch – nur rund sechs Jahre und vier Monate nach seiner Inbetriebnahme im Februar 2015 – endgültig die Lichter aus. Der kommerzielle Betrieb in dem Steinkohlekraftwerk südlich der Elbe war schon am 18...

