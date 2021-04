Spurensuche in Drage : Gruseliger Fund: Menschliche Knochen am Elbstrand entdeckt

Ein Spaziergänger entdeckte die Skelett-Teile am Stover Elbstrand – die Knochen werden nun untersucht.

Drage | Ein Spaziergänger hat am Mittwoch menschliche Knochen am Stover Elbstrand im Landkreis Harburg gefunden. Am Donnerstag suchten Polizei und DLRG den Strand nach weiteren Spuren ab. Nach ersten Angaben fand ein Spaziergänger am Mittwochabend einen menschlichen Kiefer und einen Knochen am Ufer der Elbe nahe der Straße Stover Strand. Weil eine erste Su...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.