Protestaktion : Klimaschutzaktivisten von Extinction Rebellion blockieren Straßen in Hamburg

Die Aktion „Rebellion of One“ soll auf den fortschreitenden Klimawandel aufmerksam machen.

Hamburg | Aktivisten der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion haben mit Straßenblockaden in Hamburg gegen die Klimapolitik protestiert. An mehreren Standorten in Hamburg setzten sich einzelne Aktivisten auf die Straße und blockierten den Verkehr, wie die Polizei Hamburg bestätigte. Am Samstagnachmittag waren dem Lagezentrum Blockaden in der Schanzenstraß...

