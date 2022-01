Aktion in Hamburg : Klimaaktivisten blockieren Horner Kreisel – Auswirkungen auf A23

Mit der Kampagne „Aufstand der letzten Generation“ fordern die Aktivisten unter anderem ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung. Durch die Aktion kam es zu starken Verkehrsbehinderungen.

Hamburg | Klimaaktivisten haben am Montagmorgen den Horner Kreisel in Hamburg blockiert. Nach Angaben der Polizei waren etwa zehn Menschen vor Ort, zwei schienen sich an der Straße festgeklebt zu haben. Aufgrund der Blockade kam es zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A24 in Richtung Innenstadt, wie die Polizei weiter mitteilte. Auch in Berlin kam e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.