Fallende Inzidenz in Hamburg : Kitas, Schulen, Hotels: Senat entscheidet über weitere Lockerungen

Die Corona-Zahlen sind rückläufig – Zeit für weitere Öffnungen in der Hansestadt. Wie diese im Detail ausfallen, will der Senat am Freitag verkünden.

Hamburg | Angesichts weiter rückläufiger Corona-Zahlen wird der Hamburger Senat am Freitag über weitere Lockerungen entscheiden. Bei diesem dritten Öffnungsschritt soll es laut Senatsplan um die Bereiche Sport, Kultur, Schule, Hochschule und Kontaktbeschränkungen gehen. Kitas und Schulen sollen wieder öffnen Die Rückkehr aller Hamburger Schüler in den ...

