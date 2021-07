Feuer in Kindertagesstätte : Kita in Hamburg-Eimsbüttel nach Brand nicht mehr nutzbar

Das Feuer ist vermutlich im Keller des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Mindestens ein Raum ist durch den Brand zerstört worden.

Hamburg | Eine Kindertagesstätte in Hamburg-Eimsbüttel ist nach einem Feuer nicht mehr nutzbar. Mindestens ein Raum der Kita in der Lutterothstraße stand in der Nacht zum Sonntag aus ungeklärter Ursache in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Die Rauchentwicklung sei zunächst vom Keller ausgegangen. Die Kita befindet sich den Angaben zufolge im Erdgeschoss ei...

