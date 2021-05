Drama in Hamburg-Eidelstedt : Kleinkind stürzt aus einem Fenster im dritten Stock

Die Mutter trug das verletzte Kind zunächst in die Wohnung, der Notarzt ließ es dann in die Klinik bringen.

Hamburg | In Hamburg-Eidelstedt ist ein Kleinkind am Freitag aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Die Mutter rannte hinunter, hob das verletzt Kind auf und brachte es in die Wohnung. Ein Notarzt und ein Rettungswagen rückten an, auch die Polizei kam mit mehreren Streifenwagen. Nach einer Behandlung durch den Notarzt wurde das Kind ins Kra...

