Unfall in Hamburg-Sasel : Siebenjähriges Kind auf Fahrrad wird von einem Auto schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Der Saseler Damm ist zur Zeit voillständig gesperrt.

Hamburg | Am Montagmorgen kurz vor 10 Uhr ist ein Kind bei einem Unfall in Hamburg-Sasel verletzt worden. Das siebenjährige Mädchen war offenbar mit seinem Fahrrad von einem Auto erfasst – der genaue Unfallhergang ist noch nicht klar. Das Kind wird vor Ort von einem per Hubschrauber eingeflogenen Notarzt versorgt. Die Erstversorgung übernahm ein Krankenwagen...

