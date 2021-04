Ab 3. Mai : Sperrungen auf der Kieler Straße an der A7-Anschlussstelle Stellingen

Auf der Kieler Straße werden einzelne Fahrbahnen bis zum 18. Juni dicht gemacht.

Hamburg | Auf der Kieler Straße kommt es an der A7-Anschlussstelle Stellingen von Montag, 3. Mai, 5 Uhr bis Montag, 18 Juni, 5 Uhr, zu Sperrungen. Grund sind abschließende Arbeiten an Verkehrsinseln und Entwässerungsanlagen im Rampenbereich sowie an den Ampeln. Für den gesamten Zeitraum wird auf der Kieler Straße jeweils ein Fahrtstreifen stadtauswärts und s...

