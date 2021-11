Ketterer Kunst : Auktion in Hamburg: Dieser Atlas ist einen sechsstelligen Betrag wert

Insgesamt wurden in dem Hamburger Auktionshaus Ketterer Kunst Bücher für 1,7 Millionen Euro versteigert.

Hamburg | Bei einer Auktion von Ketterer Kunst in Hamburg sind wertvolle Bücher für 1,7 Millionen Euro versteigert worden. „Damit übertraf die Auktion das hervorragende Frühjahrsergebnis um rund 20 Prozent“, teilte das Auktionshaus am Dienstag in Hamburg mit. Vorbild für alle nachfolgenden Atlanten Höhepunkt der Auktion war der Atlas „Theatrum orbis terra...

