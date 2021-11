Ein Tor trennt 2G vom Rest : Corona-Weihnachtsmarkt in Hamburg: Kein Glühwein für Nicht-Geimpfte

Und gefeiert wird trotz allem: Vor dem Rathaus und an vielen anderen Orten Hamburgs haben die Weihnachtsmärkte geöffnet. Nicht jeder darf überall hin.

Hamburg | „Historischer Weihnachtsmarkt“ nennt sich das beliebte nostalgische Adventsvergnügen, das Roncalli seit 21 Jahren auf dem Rathausmarkt in Hamburg ausrichtet. In einem ganz anderen – und wenig erfreulichen Sinne – historisch ist in jedem Fall die 2021er Ausgabe, die am Montag offiziell begonnen hat. Ein Tor zur 2G-Welt Wegen der grassierenden Cor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.