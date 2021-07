Verkehr in Hamburg : Kattwykbrücke wird repariert – noch vier Wochen gesperrt

Die Eisenbahnbrücke war erst im Dezember in Betrieb genommen worden und musste vergangene Woche gesperrt werden.

Hamburg | Die Hamburg Port Authority (HPA) hat am Freitag mitgeteilt, dass die defekte Kattwyk-Brücke jetzt repariert wird. Die Eisenbahnbrücke soll in vier Wochen wieder in Betrieb genommen werden. Weiterlesen: Kattwyk-Eisenbahnbrücke im Hafen gesperrt Bei Untersuchungen war das defekte Bauteil in der Antriebstechnik der Brücke identifiziert worden, der ...

