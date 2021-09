Verkehrsexpertin aus Hamburg : Katja Diehl wird durch Kampf für Verkehrswende zum Hassobjekt

Die Hamburgerin Katja Diehl setzt sich für das Grundrecht auf selbstbestimmte Mobilität ein – unabhängig vom Auto. Wegen eines Beitrags bei Twitter ist ihre Stimme in dem Sozialen Netzwerk aktuell verstummt.

Flensburg | In den 1960er Jahren ließ der französische Staatspräsident Georges Pompidou das Ufer der Seine in eine Schnellstraße umbauen, um Autofahrenden den direkten Weg von Westen und Osten in die Innenstadt von Paris zu ermöglichen. Wo Menschen in den Jahren zuvor Spazierengehen oder in Cafés mit Blick auf den Fluss entspannen konnten, rollten ab 1967 Autos s...

