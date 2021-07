Taufe der „Circular Explorer“ in Hamburg : Solar-Katamaran soll Plastikmüll aus dem Meer fischen

Das Schiff der Umweltorganisation One Earth One Ocean wurde am Mittwoch in Hamburg getauft. Ab nächstem Jahr soll es auf den Philippinen im Einsatz sein.

Hamburg | Noch schwimmt der Katamaran „Circular Explorer“ im Becken des Hamburger Sandtorhafens. Bald soll sich das Schiff jedoch auf den Weg machen – zunächst in die Ostsee, dann in die Bucht vor der philippinischen Hauptstadt Manila. Die Mission: Plastikmüll aus dem Meer fischen. Entwickelt wurde die „Circular Explorer“ von der Umweltorganisation One Earth...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.