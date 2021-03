Hamburg-Interview : Sternekoch Karlheinz Hauser will „nur noch Dinge tun, die Spaß machen“

Der langjährige Sternekoch vom Süllberg in Blankenese spricht über seine Kindheit, gute Küche und sein „zweites Leben“.

Hamburg | Er hat für die 20 mächtigsten Menschen beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg gekocht, für den Kanzler Gerhard Schröder, für die „Goldene Kamera“ und auf der „MS Europa“. Der langjährige Sternekoch und Chef des Hotels und Restaurants „Seven Seas“, Karlheinz Hauser, auf dem Süllberg in Blankenese hat 38 Jahre Vollgas in der Gastronomie gegeben − immer auf höc...

