Corona in Hamburg : 2500 Impfungen pro Woche: Zentrales Kinderimpfzentrum nimmt Arbeit auf

Die Kinder sollen in der Nähe des Michels zwei Impfungen erhalten, die im Abstand von drei bis sechs Wochen verabreicht werden. Voraussetzung für die Corona-Impfung ist ein Termin.

Hamburg | In Hamburg können Eltern ihre fünf bis elf Jahre alten Kinder jetzt gegen Corona impfen lassen. Am Donnerstag nahm ein neues zentrales Kinderimpfzentrum in der Nähe des Michels in der Neustadt seine Arbeit auf. Bis zu 2500 Impfungen mit dem Vakzin des Herstellers Biontech/Pfizer sollen dort pro Woche möglich sein. Voraussetzung ist ein Termin, der ...

