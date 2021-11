Emmanuel Peterfalvi : Hamburger Kabarettist „Alfons“ bekommt Bundesverdienstkreuz verliehen

Mit französischem Akzent und DDR-Trainingsjacke entlockt die Kunstfigur Alfons Passanten offene Antworten zu aktuellen Themen. Dafür wurde er nun ausgezeichnet.

Hamburg | Der deutsch-französische Kabarettist Emmanuel Peterfalvi („Alfons“) hat in Hamburg das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Mit dem Orden ist er für „seine herausragenden Verdienste für die Kultur und Toleranz und Humanität“ ausgezeichnet worden, wie die Kulturbehörde am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der 54-Jährige bringe mit seinem unverwec...

