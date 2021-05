Visionen für Lagerhaus G : Ehemaliges KZ-Außenlager im Hamburger Hafen soll Gedenkstätte werden

10 Millionen Euro würde es kosten, das Gebäude zu einem Ort der Erinnerung zu machen. Dafür setzt sich Güven Polat ein.

Hamburg | Gänsehaut im Lagerhaus G: 1903 bis 1907 auf einer Fläche von 48 mal 170 Metern am Saalehafen als Stückgutspeicher erbaut, erinnern heute nur noch zwei Gedenktafeln an der Backsteinmauer auf Deutsch und Englisch sowie ein Stolperstein an das Grauen, das während der Nazizeit in dem zweckentfremdeten Lagerhaus als Außenlager des KZ Neuengamme herrschte. ...

