Streit in Hamburg-Jenfeld : Junger Mann niedergestochen: Großeinsatz der Polizei

Der Täter flüchtete, nachdem er seinem Opfer mit dem Messer in den Bauch gestochen hatte.

Hamburg | Großeinsatz der Polizei Hamburg am Freitag in Hamburg-Jenfeld: Vor dem Einkaufzentrum in der Rodigallee eskalierte gegen 14:45 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Plötzlich zückte einer der beiden Streithähne ein Messer und stach seinen Kontrahenten in den Bauch. Das Opfer brach sofort blutend zusammen, der Täter flüchtete. Einsatzkr...

