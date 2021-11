Hamburg-Harburg : Jugendliche attackieren Polizisten in der Halloween-Nacht – vier Verletzte

Bis zu 100 Jugendliche werfen Böller, Eier, Kartoffeln und sogar Glasflaschen auf die Beamten. Es werden mehrere Anzeigen geschrieben.

Hamburg | In Hamburg sind vier Polizisten bei Einsätzen gegen randalierende Halloween-Feiernde verletzt worden. Mehrere größere Gruppen Jugendlicher hätten in mehreren Stadtteilen unter anderem Böller, Eier oder Kartoffeln geworfen, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten seien beispielsweise in den Stadtteilen Harburg und Wilhelmsburg eingeschritten, wo sich...

